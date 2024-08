Battute finali della conferenza stampa di David De Gea al Viola Park. Di seguito le parole del nuovo portiere della Fiorentina.

‘Non saprei dire chi sia il miglior portiere al mondo, Leonardelli mi ha detto che…’

“Allenarmi con gli altri portieri mi piace molto. L'altro giorno mi sono allenato con Leonardelli, mi ha detto che per lui era un sogno essere con me. E' una cosa molto bella. Ho ricevuto tanti messaggi da amici e familiari per il mio ritorno in campo, credo sia un bel segnale. Il miglior portiere al mondo? Ce ne sono tanti, difficile dirne solo uno. Quando si sbaglia da dietro è un errore di tutti, serve che ci sia un ingranaggio ben allenato”.

‘Al primo posto metto il calcio e la Fiorentina, visiterò Firenze’

"Firenze è una città bellissima, ma al primo posto metto il calcio e la Fiorentina. Non mi interessava molto la bellezza della città, ovviamente è un plus importante per me. La visiterò. Ma al primo posto ho sempre messo la Fiorentina".