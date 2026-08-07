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Taddeucci inarrestabile: per la nuotatrice tifosa della Fiorentina arriva la terza medaglia agli Europei!

Redazione /
Ginevra Taddeucci
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Inarrestabile Ginevra Taddeucci! Dopo aver conquistato l'oro nella 10 chilometri e nella 5 chilometri, per l'atleta di Lastra a Signa tifosissima della Fiorentina è arrivata la terza medaglia agli Europei di nuoto di Parigi.

Tre gare, tre medaglie

Si tratta di un altro splendido bronzo, ottenuto stavolta nella 3 km knockout sprint. Tre gare, tre medaglie per una tifosa viola straordinariamente protagonista a Parigi!

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