Taddeucci inarrestabile: per la nuotatrice tifosa della Fiorentina arriva la terza medaglia agli Europei!
Inarrestabile Ginevra Taddeucci! Dopo aver conquistato l'oro nella 10 chilometri e nella 5 chilometri, per l'atleta di Lastra a Signa tifosissima della Fiorentina è arrivata la terza medaglia agli Europei di nuoto di Parigi.
Tre gare, tre medaglie
Si tratta di un altro splendido bronzo, ottenuto stavolta nella 3 km knockout sprint. Tre gare, tre medaglie per una tifosa viola straordinariamente protagonista a Parigi!
💬 Commenti (2)