Lucchesi: "Segnare davanti ai miei tifosi un'emozione unica. Contento per Distefano. Non potevo chiedere di meglio che la Ternana per me"

Intervenuto a AM Terni Televisionnel, il match winner di Ternana-Feralpisalò Lorenzo Lucchesi, difensore delle Fere in prestito dalla Fiorentina, ha commentato così la vittoria dei suoi grazie al suo gol: "Segnare davanti ai miei tifosi è un’emozione unica. È stato poi il mio primo gol tra i professionisti, sono davvero felice. Io lavoro giorno per giorno pensando sempre al presente. Quando sono chiamato in causa cerco di dare il 100%”.

E sul suo legame con Distefano, altro giovane in prestito dalla Fiorentina, anche lui in gol nel 2-1 alla FeralpiSalò: “Sono tanto contento per lui, siamo molto legati perché veniamo dalla stessa esperienza a Firenze. La mia avventura in Serie B? Sono felice perché la Ternana mi ha accolto benissimo, non potevo chiedere di meglio"