La situazione di Barak potrebbe prendere una piega imprevista. Soluzioni di mercato interessanti per lui

La posizione del centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, potrebbe prendere una piega al momento non prevista. Lo scrive stamani il quotidiano La Nazione.

Soluzioni di mercato interessanti

Tradotto: a gennaio l'ex Verona potrebbe anche lasciare la squadra. Di sicuro, il giocatore vorrebbe essere utilizzato in maniera più costante, riporta la fonte citata. Ed è altrettanto sicuro il fatto che un elemento come lui può avere, anche a gennaio, soluzioni di mercato interessanti.

Una stagione non iniziata bene e i problemi di salute

Di certo questa stagione non è iniziata al meglio per Barak; importanti problemi di salute lo hanno costretto in pratica a saltare tutta la preparazione ed è un fatto questo che sta ancora, almeno in parte, pagando.