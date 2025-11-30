Clima tutt'altro che sereno al Viola Park a seguito delle parole di Dzeko, ma Vanoli ha apprezzato il carattere del suo attaccante

Oggi Moise Kean avrà di fronte l’ex tecnico viola, Raffaele Palladino, sulla panchina dell'Atalanta. La sfida rappresenta per Kean una sorta di ritorno al passato, un’occasione per confrontarsi con il mister che gli ha permesso di vivere la stagione più brillante della sua carriera, quella scorsa. Ma sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi si parla anche di altro riguardo la squadra viola.

Le parole di Dzeko che risuonano ancora

Su la rosea si legge che Il clima all’interno del Viola Park è però tutt’altro che sereno. Le dichiarazioni di Edin Dzeko, che nella scorsa partita al Franchi contro l'Aek non ha nascosto la sua frustrazione, hanno creato un'ulteriore spaccatura tra squadra e tifosi. Il bosniaco aveva dichiarato, dopo una delle sue prestazioni più deludenti: «Facciamo davvero male, ma non è possibile che in casa i tifosi fischino contro. Abbiamo bisogno di maggiore sostegno». Le parole di Dzeko non sono piaciute alla tifoseria, già nervosa per i risultati altalenanti della squadra.

E Vanoli..

Nonostante questo, Paolo Vanoli ha apprezzato la determinazione e il carattere di Dzeko. Il nuovo allenatore viola è visibilmente soddisfatto dell’impegno messo in campo dal giocatore, anche se il tecnico sa che, per fare il salto di qualità, serviranno i punti.