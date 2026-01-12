Il Torino fa sul serio per un ex attaccante della Fiorentina. Ecco quanto hanno offerto i granata per lui
Il Torino è alla ricerca in queto mercato di gennaio di un nuovo attaccante da regalare a Marco Baroni per il proseguo del campionato. Gli occhi della società granata sono in Brasile, specialmente in casa Botafogo.
Un ex viola torna in Serie A?
Tra i bianconeri gioca l'ex Fiorentina Arthur Cabral, che potrebbe così tornare a giocare in Serie A dopo l'esperienza in viola a Firenze. Come riporta ESPN Brasile, il Torino avrebbe alzato la proposta per il brasiliano a 10 milioni più 2 di bonus.
La risposta del Botafogo
Il Botafogo sarebbe orientato ad accettare la proposta della squadra piemontese, ma l'ultima parola a riguardo ce l'avrà l'allenatore Martin Anselmi.
💬 Commenti