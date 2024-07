Non è Pongracic la cessione più onerosa della storia del Lecce (ma ci siamo quasi)

Un po' a sorpresa, visto il club di provenienza e anche la sua età, ma Marin Pongracic è una degli acquisti più onerosi della storia viola. Ma anche per il Lecce si tratta di un affarone, dato che ha venduto il croato per la bellezza di 15 milioni di euro. Il Quotidiano di Puglia ha ricostruito la storia delle cessioni più remunerative per il club salentino:

Non è stato Pongracic il più caro

Il primato è di Mirko Vucinic. Il montenegrino aveva debuttato in A con il Lecce nel 2001, a 17 anni, proprio contro la Roma. Nel 2006 va in prestito alla Roma, nell'estate del 2007 invece la società capitolina lo riscatta per circa 19 milioni di euro.

La scorsa estate il Lecce ha ceduto Morten Hjulmand allo Sporting Lisbona per circa 18 milioni di euro (più bonus). Oggi il danese è diventato capitano dei biancoverdi. Vale quasi il doppio, ma ha rinnovato. E la scorsa estate era stato monitorato anche dalla Fiorentina.

Un croato per la Viola

Terzo posto per Pongracic. Sembrava del Rennes, ma in questa lunga estate caldissima è finito alla Fiorentina un po' a sorpresa. Quindici milioni di euro.