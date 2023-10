Un giocatore che ha vestito le maglie di Fiorentina ed Empoli è l'ex attaccante, Carmine Esposito.

In un'intervista rilasciata a La Nazione, Esposito ha parlato della fatica che fanno i centravanti viola ad imporsi all'attenzione: “Penso che quest’anno, rispetto all’anno scorso, ci sia un dato positivo. La Fiorentina aveva bisogno di una punta centrale come Nzola. A Napoli ha fatto una grande partita, giocando per la squadra, che è quello che richiede il modulo di Italiano. Secondo me lo hanno preso non per fargli fare 20 gol, ma per dare una mano alla manovra”.

Nelle fila azzurre si sta imponendo invece il trequartista Baldanzi, giocatore già trattato dai viola nel corso dell'ultima estate: “Quello che gli manca ancora è un anno di esperienza. Se approderà ad una squadra importante, come la Fiorentina, non ho dubbi che farà il salto di categoria”.