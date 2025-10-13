​​

Kean: "Nessuno può fermare ciò che Dio sta per farti fare, tornerò molto presto"

Redazione /
Moise Kean
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Dopo il suo rientro a Firenze a causa dell'infortunio alla caviglia, Moise Kean ha scritto un messaggio sui propri social per incoraggiare i compagni azzurri. 

Il messaggio di Kean

In una foto l'attaccante viola ha scritto: "Nessuno può fermare ciò che Dio sta per farti fare, tornerò molto presto, Forza Azzurri!". 

Riposo e valutazioni

L'attaccante viola è tornato in città dopo gli esami alla caviglia, che però hanno rassicurato sulle condizioni non gravi della parte interessata dall'infortunio. 

