Kean: "Nessuno può fermare ciò che Dio sta per farti fare, tornerò molto presto"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Dopo il suo rientro a Firenze a causa dell'infortunio alla caviglia, Moise Kean ha scritto un messaggio sui propri social per incoraggiare i compagni azzurri.
Il messaggio di Kean
In una foto l'attaccante viola ha scritto: "Nessuno può fermare ciò che Dio sta per farti fare, tornerò molto presto, Forza Azzurri!".
Riposo e valutazioni
L'attaccante viola è tornato in città dopo gli esami alla caviglia, che però hanno rassicurato sulle condizioni non gravi della parte interessata dall'infortunio.
