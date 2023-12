Champions League, avversario forte ma superabile per l'Inter, supersfida per il Napoli, impegno proibitivo per la Lazio

Niente Manchester City e questo è vero, ma le tre italiane saranno chiamate comunque a fare prestazioni importanti se vorranno andare avanti in Champions League, perché gli avversari non saranno certamente abbordabili. Del resto non essendo Inter, Lazio e Napoli nelle teste di serie, c'era poco da sperare.

Gli accoppiamenti delle italiane

I nerazzurri se la vedranno con l'Atletico Madrid guidato dall'ex nerazzurro, Diego Simeone, forte ma non insuperabile come avversario. Altra spagnola per il Napoli e che squadra, perché c'è il Barcellona sulla strada degli azzurri. Sembra invece essere proibitivo sulla carta l'impegno della Lazio contro il Bayern di Monaco. Questo il responso del sorteggio.

Le altre partite

Manchester City-Copenaghen

Borussia Dortmund-PSV Eindhoven

Porto-Arsenal

Real Madrid-Lipsia

Real Sociedad-PSG