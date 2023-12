Un sorteggio che vedrà la Fiorentina spettatrice. Quinta squadra in Champions? Il cammino dei viola conta, eccome

Grazie al primo posto nel girone, conquistato davanti a Ferencvaros, Genk e Cukaricki, la Fiorentina potrà permettersi di guardare dal divano il sorteggio di oggi che determinerà gli accoppiamenti dei play off di Conference League.

La Fiorentina conta, eccome, per la quinta in Champions

Va ricordato però un fatto importante, vale a dire che i punti del ranking sono uguali per tutte le competizioni, quindi se l’Italia vuole arrivare tra le prime due nazioni in Europa per poter schierare il quinto club nella prossima Champions League, deve anche guardare con interesse il cammino della Fiorentina per accumulare punteggio.

Italia in testa

Per il momento l’Italia è in testa al ranking provvisorio e ha tutte le sette squadre ancora in lizza: tre in Champions, tre in Europa League e i viola, per l'appunto, in Conference. Il percorso verso la gloria però è ancora lungo.