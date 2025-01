Corrado: "Tutti i tifosi del Pisa non vedono l'ora di giocare il derby contro la Fiorentina, è il nostro sogno"

Il Pisa continua la propria marcia in Serie B e si sta mostrando come una delle principali candidate alla promozione diretta in A (attualmente è secondo).

Le parole del presidente

Il presidente nerazzurro, Giuseppe Corrado, vede nel futuro della squadra una sfida contro la Fiorentina nella massima categoria: “Tutti sogniamo e tutti i tifosi del Pisa non vedono l'ora di giocare il derby contro i viola - ha detto Corrado al TGR Rai Toscana - ma dobbiamo essere sereni e consapevoli, il campionato è ancora molto lungo”.

Sfida insidiosa

Venerdì per i nerazzurri di Inzaghi ci sarà una sfida insidiosa, in trasferta, in casa del Palermo.