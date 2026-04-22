La Fiorentina Primavera resiste in testa. E la certezza dei playoff Scudetto può arrivare già lunedì

La Fiorentina Primavera si sta rendendo protagonista di un grande campionato: la squadra di mister Galloppa è in testa e si alterna continuamente con Cesena, Roma e Parma. In attesa dei playoff Scudetto, è una lotta molto avvincente.

Una grande stagione per la Fiorentina Primavera

Guardando alla classifica, i viola hanno 59 punti a quattro turni dal termine. E la certezza aritmetica della partecipazione ai playoff potrebbe arrivare già nel prossimo fine settimana… ma dipende tutto dalle combinazioni nei primi sei posti.

Playoff Scudetto garantiti già lunedì prossimo? Ecco le combinazioni

La Fiorentina è a +7 sul sesto posto, occupato da Bologna e Inter a quota 52 punti. Domenica i nerazzurri scenderanno in campo contro il Napoli in piena lotta salvezza, mentre lunedì sono in programma Bologna-Genoa e Fiorentina-Monza. I viola devono vincere per sperare di staccare il pass anticipato per i playoff Scudetto; contemporaneamente devono sperare che una tra Inter e Bologna non vinca, guadagnando così il +9 (con gli scontri diretti a favore nei confronti di entrambe le squadre). Occhi puntati, dunque, sulle due gare prima che la squadra di Galloppa vada in campo lunedì 25 aprile alle ore 17:00.