In ricordo di Mario Sconcerti: svolta oggi alla Camera dei Deputati la prima edizione del premio in suo nome

Il ricordo di Mario Sconcerti è ancora vivo. Prima di tutto è stato giornalista, ma anche dirigente della Fiorentina, squadra che ha sempre avuto a cuore. La sua figura non è mai stata dimenticata, neanche dopo la sua scomparsa, tanto che oggi si svolge alla Camera dei Deputati la prima edizione del Premio Sconcerti.

Prima edizione del Premio Mario Sconcerti

Ne ha parlato Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ai media presenti: “Sono contentissimo della realizzazione di questo premio. Si ricorda uno dei più grandi giornalisti italiani di tutti i tempi, non solo nella categoria degli sportivi”.

“Contentissimo di onorare la sua memoria così”

E aggiunge: “Mario è stato tantissime cose, da giornalista, da editorialista e da uomo. Si è rivelato un maestro nel modo di affrontare le cose, con grandi cultura e intelletto. Aveva grande profondità, si dedicava a studio e a riflessione”.