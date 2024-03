Respinto il ricorso del Monza: confermata la squalifica per doping del Papu Gomez

Torna d'attualità la vicenda relativa alla squalifica per doping del Papu Gomez, giocatore acquistato a giugno dal Monza. Il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino, interrogato sull'argomento, ha risposto che il ricorso è stato respinto e che a breve la società lo comunicherà ufficialmente.

La vicenda

Gomez era stato squalificato per due anni lo scorso 20 ottobre, per essere risultato positivo a un controllo antidoping effettuato quando vestiva la maglia del Siviglia nel 2022 (prima dei Mondiali vinti dall'Argentina). Il calciatore avrebbe assunto uno sciroppo per la tosse appartenente al figlio, senza il consenso del club e dei medici, che a quanto pare conteneva una sostanza proibita dal regolamento.