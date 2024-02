Saief: "Fiorentina? Bello affrontare una grande squadra, ma se lottiamo l’uno per l’altro possiamo dire la nostra contro chiunque"

Kenny Saief, ala del Maccabi Haifa prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, è stato intervistato da Sky Sport per commentare lo scontro diretto in programma contro i viola.

‘Giocando e lottando l’uno per l'altro possiamo dire la nostra con chiunque'

"Fiorentina? Se il livello delle nostre prestazioni rimane lo stesso e dovessimo continuare a giocare da squadra e lottare l’uno per l’altro possiamo dire la nostra contro qualunque squadra. Se preferisco incontrare grandi squadre o piccole? È sempre bello affrontare le migliori. Però allo stesso tempo vuoi andare il più lontano possibile e raggiungere il miglior piazzamento".

“La Fiorentina è una bella squadra, ma restiamo concentrati su noi stessi"

E aggiunge: “La Fiorentina è una bella squadra come ce ne sono tante altre. Ben venga un top team, ma il nostro focus rimane su noi stessi”.