FOTO - Ecco il Bozsik Stadion di Budapest: qui la Fiorentina affronterà il Maccabi Haifa nell'andata degli ottavi di Conference League

Agli ottavi di Conference League la Fiorentina se la vedrà con il Maccabi Haifa. La gara di andata si giocherà in trasferta e per la precisione, a causa della guerra in Israele, nella città di Budapest. Un ritorno a distanza di pochi mesi per la squadra di Vincenzo Italiano, che nella capitale ungherese giocò a dicembre l'ultima gara dei gironi contro il Ferencvaros che le permise di conquistare il primo posto.

Uno stadio nuovo di zecca

Lo stadio, però, non sarà lo stesso. La partita contro il Ferencvaros venne disputata alla Groupama Arena, mentre il Maccabi Haifa “ospiterà” la Fiorentina al Bozsik Stadion, casa dell'Honved Budapest. L'impianto è stato demolito e ricostruito completamente a partire dal 2019, con i lavori che si sono conclusi nel 2021. I posti a sedere sono poco più di 8000, anche se questo potrebbe essere un dato superfluo: secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, infatti, esiste la possibilità che Maccabi Haifa-Fiorentina si disputi a porte chiuse.