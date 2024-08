Pian pianino la differenza di vedute tra Rocco Commisso e la Juventus per Nico Gonzalez si sta assottigliando: come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, se l'ultima proposta da 32 milioni + 5 di bonus non accontenta pienamente la Fiorentina, i bianconeri contano di poterla alzare di qualche milione, grazie anche ai soldi del prestito di Nicolussi-Caviglia (passato al Venezia).

Tutto fa pensare che poi l'affare si farà, indipendentemente da Kostic o da altre eventuali contropartite. Le “condizioni” che ancora non ci sono, come detto dal dg Ferrari, saranno presto soddisfatte, con la Fiorentina che dovrà poi valutare cosa fare con l'incasso.