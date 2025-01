Da Napoli confermano: entro giovedì Folorunsho sarà a Firenze

Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, va avanti verso la chiusura la trattativa tra Fiorentina e Napoli per Michael Folorunsho. Il centrocampista azzurro raggiungerà Firenze tra domani e giovedì per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con i viola.

Intanto Conte continua a chiedere un sostituto a centrocampo, ma l'affare con la Fiorentina è al sicuro. C'è Fazzini nel mirino del club partenopeo.