Il West Ham "scarica" Kean e vira su un altro centravanti della Serie A: operazione da 25/30 milioni

Negli scorsi giorni si erano succedute molte voci di un forte interessamento del West Ham per il centravanti della Fiorentina Moise Kean. La rivoluzione in atto in casa viola necessità di “fondi” per esser messa in atto, e per questo in molti avevano ipotizzato l’arrivo di un importante offerta da parte del club londinese, che negli ultimi giorni ha perso Fullkrug accasatosi al Milan. Ma questo pomeriggio Gianluca Di Marzio ha sottolineato come gli Hammers siano molto vicini a chiudere per un altro attaccante della nostra Serie A.

Il West Ham sceglie Castellanos e Lotito fa il prezzo

Con ogni probabilità il prossimo centravanti del West Ham sarà Valentin Castellanos della Lazio. Secondo quanto sottolineato lo scorso inizio settimana i londinesi hanno iniziato l’approccio con la società biancoceleste, ma la richiesta di Claudio Lotito è stata quella di sempe: per assicurarsi le prestazioni del Taty servono almeno 30 milioni di euro. Una richiesta da alcuni ritenuta esagerata per l’argentino classe 1998.

I dettagli della trattativa che porta l'argentino in Premier League

Nelle prossime ore però potrebbe già arrivare la fumata bianca. I contatti proseguono spediti e l'operazione si dovrebbe chiudere a 25 milioni di sterline, circa 29 milioni di euro: Castellanos dal canto suo ha accettato l'offerta ed è possibile che la sua cessione si chiuda già prima della sfida di domenica contro il Napoli.