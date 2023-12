La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina a caccia di soluzioni (di mercato) in Spagna

Questa mattina su La Gazzetta dello Sport è presente un articolo dedicato ai viola.

Il titolo è: "Difensori cercasi per l'euro-corsa". Più nello specifico: "Fiorentina a caccia di soluzioni in Spagna Occhi fissi su Ratiu". Sommario: "Il terzino del Rayo gioca poco e può andare via Piacciono anche Mazzocchi, Holm e Faraoni".

Fiorentina pronta ad intervenire

Articolo che inizia così: "Dal campionato spagnolo o dalla nostra Serie A, la Fiorentina è pronta ad intervenire in difesa, in particolare per il ruolo di terzino destro dove, ad ora, l'unico uomo su cui può contare Vincenzo Italiano è Kayode".