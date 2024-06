Una stellina viola in una stagione disastrosa, così la Salernitana potrebbe richiedere un giocatore alla Fiorentina

In casa Salernitana ci si lecca le ferite per una stagione disastrosa che ha portato alla retrocessione del club campano. Nel disastro, però, non sono passati inosservati i mesi passati in granata da Niccolò Pierozzi, arrivato a gennaio in prestito dalla Fiorentina.

Quattro mesi positivi, che potrebbero convincere il neo ds Petrachi a chiedere di nuovo, a titolo temporaneo il difensore alla Fiorentina. La formula potrebbe essere quella di un prestito con diritto o obbligo di riscatto, con la società viola che potrebbe garantirsi il contro-riscatto. Lo scrive Il Mattino.