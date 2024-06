Zaniolo: Il Galatasaray fa il prezzo e lo mette sul mercato. Quella somma che c'è da dare (eventualmente) alla Roma

Nicolò Zaniolo è in vendita. Chi lo vuole può andare dal Galatasaray e troverà porte aperte ad accoglierlo. Nessuna barricata, nessuna preclusione, nessun club tenuto a debita distanza. Fiorentina, Atalanta e chi per loro questo particolare lo sanno.

Venti milioni

Da oggi conoscono anche la valutazione del cartellino dell'attaccante: venti milioni di euro. Questa la base di partenza per qualsiasi trattativa, almeno per i turchi.

Possibilità che venga dato in prestito? Poche, per non dire nulle, stavolta c'è la volontà dei giallorossi di Istanbul di monetizzare questo trasferimento.

Una somma da girare anche alla Roma se si superano i venti milioni

Tra l'altro c'è anche da dire che dai venti milioni di euro in su, il Galatasaray dovrà girare il 20% di quello che ricaverà alla Roma.