Questo pomeriggio l'ex difensore del Torino Giacomo Ferri, fratello di Riccardo, è intervenuto a TMW Radio per dire le sua sulle prime due giornate di campionato, soffermandosi sulla Fiorentina di Stefano Pioli.

“Sono convinto che il Bologna di Saputo sia ormai da considerarsi una delle grandi realtà del nostro campionato: a prescindere dalle prestazioni fatte ultimamente, i rossoblu devono ancora trovare la miglior condizione. Sono una squadra che mi piace molto, nonostante il grande cambio fatto nell’ultimo anno: il passaggio da un tecnico come Motta ad uno come Italiano non è assolutamente scontato, e la squadra sembra essere la stessa. I meriti dell’allenatore si vedono e adesso il Bologna si sta consolidando come una delle realtà piu interessanti della Serie A”.

“Dopo una campagna acquisti come quella di quest'anno è normale che la Fiorentina adesso abbia molta pressione”

Un commento sul posticipo di Sabato sera tra Fiorentina e Napoli: “Forse è meglio affrontare una squadra così forte. Dopo una campagna acquisti così importante, hai tenuto Kean, è giusto che hai pressioni. Giochi contro i campioni d'Italia, ma è giusto che l'input che viene dato è quello di vincere. Deve essere la mentalità di tutti i professionisti. E' una partita complicata per entrambe, poi dipenderà dall’approccio".

“Come può Pioli preferire Ndour a Fazzini?”

Ha poi concluso lanciando una lieve critica a Stefano Pioli: “Come si può decidere di preferire Ndour ad uno come Fazzini? L’allenatore vede tutto in settimana, se non fai giocare quello che ha più qualità vuol dire che ti vuoi fare del male da solo, ma non credo che Pioli faccia così. Se sceglie così ci sarà un motivo, non posso pensare che un allenatore si faccia del male da solo".