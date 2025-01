In merito alla morte di Davide Astori, la Procura chiede tre condanne per la reclusione. Il caso

Notizia di stretta attualità, per quanto riguarda la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, avvenuta la notte del 4 marzo 2018. Il procedimento bis ha visto la Procura agire nei confronti di tre persone, chiedendo condanne fino a oltre 3 anni.

Il caso relativo alla morte di Astori: chieste tre condanne

La Repubblica Firenze riporta: il pm Antonino Nastasi ha chiesto 3 anni e 4 mesi di reclusione per l'ex direttore sanitario di medicina dello sport dell'ospedale di Careggi, Giorgio Galanti, 3 anni per il medico dello sport Loira Toncelli e 1 anno e 4 mesi per il successore di Galanti, Pietro Amedeo Modesti. L'accusa per omicidio colposo riguarda un esame al cuore svolto da Astori nel 2017, in occasione della visita per l'idoneità agonistica; nel procedimento principale, si tratta di un certificato depositato, un referto medico che si sospetta essere stato falsificato.