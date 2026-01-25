Firenze si prepara a salutare Commisso: prevista una marea viola per la messa di domani

Arrivano ulteriori dettagli sulla messa che si terrà domani, nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, in ricordo del compianto presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

L'ultimo saluto

La Repubblica parla di un'affluenza prevista di duemila persone all'interno della chiesa, senza tenere conto di chi seguirà la celebrazione all'esterno, dove saranno allestiti altoparlanti per la folla, o chi ci sarà via streaming, in quanto si potrà vedere la celebrazione tramite i canali ufficiali della Fiorentina. L'inizio della messa è previsto per le ore 18.