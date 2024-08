Monti: "Voglio essere fiducioso: i giudizi li daremo a Settembre. Beltran sarà importantissimo, il portiere.."

Questo pomeriggio il noto speaker radiofonico, e grande tifoso viola, Gianfranco Monti ha commentato le ultime news di mercato sulla Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole al Pentasport:

“Speso quando le persone mi trovano in giro per la città mi rimproverano il fatto che io sia molto fiducioso. Il mio esser fiducioso deriva dal fatto che vorrei prima aspettare la fine del mercato per dare una valutazione. Poi è chiaro che in questo momento non sono contento di come sia messa la squadra, anche se hai preso un colpo che mi piaceva tanto come Colpani. Credo che, anche se tra 14 giorni siamo impegnati a Parma, ci sia da aspettare. Non va dimenticato che a centrocampo abbiamo ancora tante lacune. Mi piace pensare che la Fiorentina abbiano già un paio di profili in mano, e che manchi soltanto limare gli ultimi dettagli”.

“Beltran è stato pagato troppo, ma ha dato tanto alla Fiorentina”

Ha poi parlato di Beltran, atteso nelle prossime ore a Firenze: “Personamente a me l’argentino piace molto. Anche se, considerando l’esborso della Fiorentina della scorsa estate, probabilmente almeno per quello che ha fatto finora è costato troppo, la scorsa stagione ha dato tanto alla squadra. Lo ha fatto dovendo spesso cambiare posizione in campo: ha giocato in un ruolo che non è propriamente il suo. Le parole di Pradè sono state chiare, Beltran avrà essere schierato qualche metro piu avanti rispetto a quanto fatto da Italiano lo scorso anno, poi è chiaro che se hai un giocatore come Kean, che ha comunque piu esperienza di lui, può essere anche arretrato di qualche metro. L’acquisto dell’ex Juventus inizialmente non mi aveva convinto per nulla ma col passare dei giorni il ragazzo mi sta facendo ricredere: sta dimostrando di voler dimostrare il suo valore con questa maglia”.

“Per Palladino il portiere è una priorità, per me non lo è ”

Ha poi concluso parlando di Terracciano, e del suo futuro: “A sensazione adendo non scommetterei nulla su chi sarà il portiere della Fiorentina nella prossima stagione. Da tifoso non vedo come priorità quella di cambiare il portiere, Terracciano nonostante tutto ha dimostrato di poterci stare. L?allenatore però ha detto piu volte che quello è un ruolo dove vorrebbe fare degli aggiustamenti, quindi il mio parere conta il giusto. Martinelli? Non so se lo manderei a giocare nelle serie minori, lo vedrei bene a fare il secondo a Firenze. Avrebbe sicuramente a disposizione qualche partita in coppa per farsi notare”.