Un milanese chiamato ad arbitrare Inter-Fiorentina. L'ultima sconfitta con lui? Proprio a San Siro

La partita tra Inter e Fiorentina sarà diretta da Simone Sozza, nato a Milano, ma della sezione Seregno.

Nel corso di questa stagione i viola lo hanno trovato nella trasferta di Cagliari alla prima giornata, gara finita 1-1.

Il bilancio

Il suo score con i gigliati è negativo: una vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Il successo è però il 5-1 rifilato alla Roma l'anno scorso.

Ultima sconfitta

L'ultimo ko con lui? Proprio a San Siro; il 13 novembre 2022 c'era in Milan-Fiorentina 2-1 con Pioli, tra l'altro, che era sulla panchina rossonera.