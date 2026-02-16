Gosens si racconta: "Spesso esagero con i pensieri. Mia moglie mi dice che per lei è come se fossi un terzo figlio. I miei nonni..."

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato Robin Gosens, terzino viola, che si è raccontato fuori dal campo, tra vita privata e non.

Il supporto dei nonni

“Creso che più tieni le cose dentro, più diventano pesanti. Io sono convinto che mi ha portato qui questa voglia di arrivare, questa voglia di vincere sempre. Però va gestita, purtroppo. In questo i miei nonni sono stati fondamentali. Da bimbo avevo l'dea di entrare in polizia, perché il nonno era il mio idolo e volevo fare lo stesso lavoro come lui. Sognare è giusto”.

Il rapporto in famiglia

“Dopo questa carriera cosa succede? Una volta finito cadi nel vuoto. Mia moglie mi dice sempre che praticamente sono un terzo figlio, perché gioco con loro. Quando sono con i miei bambini ho tutto. lo non voglia dare a loro la sensazione che devono per forza diventare calciatori. Speeso esagero con i pensieri, è una mia grande debolezza. Ho sposato una donna che ha sposato un ragazzo normale e non un calciatore. Più che altro siamo migliori amici e secondo me questa è una base molto importante”.