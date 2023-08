Italiano getta acqua sul "caso" Sabiri, ma una frecciatina al marocchino arriva

Nelle ultimi giorni di mercato, si era parlato di un possibile caso Sabiri in casa Fiorentina, con il giocatore che sarebbe stato sul punto di lasciare la società viola in prestito nonostante fosse diventato gigliato a tutto gli effetti solo a inizio luglio. A gettare acqua sul “caso”, ci ha pensato Vincenzo Italiano, che in conferenza stampa dopo il ritorno tra i convocati del marocchino per la sfida contro il Rapid ha detto:

“Nel precampionato ha lavorato bene, trovando anche spesso il tiro in porta. Nell’ultimo periodo ha avuto problemi al ginocchio, ma pare che ora sia tutto risolto. Gli piace il ruolo di punta esterna, stiamo cercando di trovare la giusta quadratura per lui. Le sue qualità sulle palle inattive possono essere determinanti”. Per poi aggiungere: “Avrà il suo spazio. Poi dipende tutto dai ragazzi: chi spinge e dà il 100% gioca, sono sempre stato vigile a tutto”.

Il giocatore, dunque, con tutta probabilità rimarrà alla Fiorentina in queste ultime ore di mercato, continuando la sua avventura in viola. Mister Italiano, ha però voluto puntualizzare sull'impegno richiesto ai suoi ragazzi. Proprio Sabiri era stato estromesso anzitempo dalla rosa della Sampdoria lo scorso anno per problemi di comportamento.