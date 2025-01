L'ex difensore viola Pasquale Padalino è intervenuto a Radio Bruno, avendo modo di esprimersi anche su alcuni singoli della difesa gigliata attuale.

‘Non credevo Ranieri riuscisse ad arrivare a certi livelli’

"Palladino sta facendo un discreto lavoro alla Fiorentina. Ranieri lo ho allenato al Foggia, lo conosco. Ha fatto grossi passi in avanti, anche se nasce come esterno basso, poi ha giocato da centrale nella difesa a tre. Ha fatto passi da gigante, non avrei detto che sarebbe potuto arrivare a certi livelli in quel ruolo. Si è sempre impegnato e ci ha messo l'anima, ha avuto il suo ritorno".

‘La pressione a Firenze è diversa rispetto a Lecce’

“Comuzzo avrebbe bisogno ancora di tempo per crescere, ma non mi dispiace assolutamente. Pongracic? È difficile passare da Lecce alla Fiorentina, il peso specifico della maglia è diverso, così come le pressioni, le aspettative, la piazza richiede altro. Indossare certe maglie è un onore e un onere, che comporta la necessità di presa di coscienza, che se non avviene immediatamente porta a fare fatica”.