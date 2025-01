Valcareggi: "Vi svelo un retroscena su Folorunsho. Gudmundsson? Finora ha fatto un po' il rompico*****i e basta"

Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Siamo a tre punti dalla Champions con una partita in meno, ma come si fa a criticare Palladino? I miracoli non esistono eppure quello che ha fatto finora la Fiorentina è un mezzo miracolo. Oltretutto vi garantisco che ci sono dei progetti di mercato importanti, Folorunsho è bravo, Luiz Henrique è forte".

“Gudmundsson? Qualche rigore non basta”

Poi su Gudmundsson ha aggiunto: "Forse ha fatto un po' troppo l'altezzoso, deve capire che Firenze è abituata bene e che non basta qualche rigore per conquistarla. Finora l'islandese è stato un po' rompico*****i e basta, in un gruppo di ragazzi sempre sorridenti lui non ha la predisposizione a ridere. Deve rientrare nei ranghi e dimostrare sul campo quanto è forte”.

“Vi dico la verità su Folorunsho”

Infine, tornando su Folorunsho: “So dalle mie fonti che a Napoli non giocava perché è tornato più tardi dopo le feste. Questo è il motivo per cui la società ha rallentato la sua cessione, è già tutto fatto ma la tirano per le lunghe per farlo penare".