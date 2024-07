In arrivo il secondo squillo del mercato della Fiorentina. Intesa di massima per un difensore argentino

È in arrivo il secondo colpo della Fiorentina. Pradè sta cercando di rafforzare la rosa quanto più possibile in vista della prossima stagione.

Colpo Albiceleste

Il club viola - secondo Gianluca Di Marzio - vuole chiudere Nicolas Valentini, difensore del Boca Juniors che interessava anche alla Roma, del quale potete leggere qui .

Intesa di massima

La Fiorentina vuole trovare l'accordo per cercare di prenderlo a zero a scadenza : il contratto di Valentini con il Boca scade il 31 dicembre 2024. Il club gigliato vuole bloccare il calciatore per gennaio 2025: poi si valuterà se anticipare o meno il suo arrivo pagando eventualmente un minimo indennizzo al Boca. Nel frattempo, è stata trovata un'intesa di massima. Appena la trattativa si chiuderà, verrano effettuate le visite mediche in Argentina.