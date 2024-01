In attesa di Rodriguez, risalgono le quotazioni anche per Ruben Vargas. Accordo finalmente trovato tra Fiorentina e Augsburg?

Non solo Rodriguez sugli esterni

La Fiorentina aspetta Brian Rodriguez, per il quale è tutto fatto e manca soltanto l'ufficialità. Così come quella della cessione di Josip Brekalo alla Dinamo Zagabria in prestito. Ma il club viola lavora anche a un'altra operazione chiacchierata da tempo.

Si lavora ancora per Ruben Vargas

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, la Fiorentina porta avanti anche la trattativa per Ruben Vargas. Risalgono le quotazioni sull'esterno svizzero; ci sarebbe finalmente l'accordo sulla cifra del cartellino con l'Augsburg, si tratta di circa 7,5 milioni di euro.