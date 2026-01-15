Brescianini: "Palladino ha messo una buona parola per me e mi ha consigliato di accettare. Bonaventura invece..."

Il neo acquisto della Fiorentina, Marco Brescianini ha descritto le sue caratteristiche.

“Credo di essere più un giocatore adatto ad un centrocampo a tre - ha detto - nel ruolo di mezzala per potermi inserire ed essere pericoloso in fase offensiva. Però mi metto dove c’è bisogno, basta conoscersi bene e capire la qualità di ogni giocatore. Un anno e mezzo fa era una situazione diversa con il club viola. Stavolta ho accettato subito è stato tutto molto veloce”.

Bonaventura è stato un suo idolo: “Cercavo di rubargli qualche segreto, perché è sempre stato un giocatore che mi è piaciuto a livello tattico e tecnico. Mi piacerebbe in un futuro sentirlo per parlare di Firenze e della Fiorentina. Palladino mi ha consigliato caldamente di accettare, mi ha detto che avrei trovato una grande piazza e ha messo una buona parola per me”.