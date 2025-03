Questo l’intervento dell’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Panathinaikos: “Abbiamo visto che, in tante occasioni, in Conference siamo partiti con un handicap andando sotto. Questo domani non deve accadere, dobbiamo avere un approccio violento fatto di grande energia. In questo stadio le insidie sono tante, non dobbiamo commettere l'errore di andare in campo leggeri. Sarà indubbiamente una partita difficile”.

“Domani partita importantissima, per me e per tutti. Quale migliore occasione?”

Sulla notte che verrà: “Sono d'accordo, per me domani è una partita importantissima. A livello personale, ma credo che lo debba essere per tutta la società e per i ragazzi che vanno in campo. Serve per fare esperienza, per crescere a livello di maturità. Quale migliore occasione? Come ho sempre detto, ci teniamo a questa competizione. E domani serve grande concentrazione in un contesto del genere”.