Caressa: "Mina ha portato esperienza e personalità al servizio del Cagliari. Giocatore importante in questo momento della stagione"

Ogni volta che la Fiorentina rimane orfana di un difensore, il pensiero torna a Yerry Mina. Prima i problemi fisici di Martinez Quarta, adesso la squalifica in Conference League di Milenkovic, fanno pensare che forse - pur con tutti i suoi limiti - il colombiano avrebbe potuto fare comodo alla luce dei tanti impegni della squadra di Italiano.

L'opinione di Caressa

Su Mina si è espresso il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa, che l'ha inserito nella sua top 11 dell'ultima giornata: “Ha dato molto al Cagliari rispetto a quanto avesse. E' un giocatore con grande esperienza e tranquillità, chiaramente è un po' lento anche per una questione di fisico ed età. Alla squadra di Ranieri però ha portato personalità, un po' come aveva fatto Godin che però poi si è perso. In un momento difficile della stagione, in cui ogni punto può fare la differenza per la salvezza, l'innesto di Mina è stato fondamentale e i miglioramenti difensivi del Cagliari sono stati evidenti”.