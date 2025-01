È già finita l'avventura di Sene al Frosinone: il giovane attaccante della Fiorentina si trasferisce in Serie C

Un nuovo attaccante per il Lecco. Si tratta del senegalese Fallou Sene, classe 2004 della Fiorentina che gioca da punta centrale ma all’occorrenza anche da esterno offensivo. Ci sono gli accordi con il Frosinone e anche con la dirigenza viola che lo aveva mandato in prestito al club di Stirpe. Siamo ai dettagli, secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà.

Il calciatore africano ha avuto pochissimo spazio in Lazio finora, mettendo assieme appena 5 presenze totali per poco più di 100 minuti di gioco. Ora il giocatore gigliato proverà a mettersi in mostra in Serie C.