Hien lancia la sfida alla Fiorentina: "Abbiamo le qualità giuste per vincere"

Il turno di campionato è già archiviato e si pensa già alla Coppa Italia. Un discorso questo che vale sia per la Fiorentina che per l'Atalanta.

“Abbiamo le qualità giuste per vincere”

E nelle fila nerazzurre c'è chi ha già lanciato la propria sfida ai viola: “Dobbiamo spingere subito forte e abbiamo le possibilità di fare bene, sappiamo di avere le qualità giuste per vincere” sono le parole pronunciate dal difensore nerazzurro, Isak Hien.

“Speriamo di portare a casa un grande risultato”

E poi: "Nessuno vuole essere eliminato, ci piace giocare così tanto e speriamo di continuare su questa strada. Sarà straordinario giocare in casa il ritorno di semifinale e speriamo di ottenere il risultato giusto per arrivare in finale. Giocare per vincere titoli è un obiettivo di ogni calciatore e abbiamo tutto per portare a casa un grande risultato".