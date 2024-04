Italiano ne rimette in moto diversi: La Fiorentina cambia faccia

In vista della trasferta di Bergamo in Coppa Italia, saranno diversi i giocatori della Fiorentina a ritornare ad essere disponibili.

Si rimettono in moto in diversi

Il tecnico viola Italiano rimetterà in moto Beltran, Gonzalez, Belotti e Bonaventura, tenuti a riposo e non convocati proprio per preservarli per il match con l'Atalanta.

Un'altra squadra

Vedremo in campo anche diversi giocatori partiti dalla panchina o rimasti a sedere per tutta la gara a Salerno: da Milenkovic a Biraghi, senza dimenticare Arthur e Kouame. La formazione gigliata è destinata a cambiare radicalmente faccia rispetto a quello che abbiamo visto ieri.