Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. E sarà in panchina già contro il Genoa

La Fiorentina è incappata in un'altra sconfitta. Dopo l'amarissimo ko contro il Lecce in campionato, sono arrivati anche i primi tre punti persi in Conference League: il Mainz ha vinto all'ultimo minuto. Oggi Daniele Galloppa ha guidato la squadra, ma era la sua unica partita sulla panchina della prima squadra.

La Fiorentina ha scelto: accordo totale per Vanoli

La Fiorentina ha fatto la sua scelta e, mentre la squadra scendeva in campo contro il Mainz, ha lavorato per chiudere il nuovo tecnico. Adesso è tutto fatto per accogliere Paolo Vanoli come nuovo allenatore viola: secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è l'accordo totale con il club e l'intesa per la risoluzione del contratto con il Torino.

Domani l'arrivo a Firenze. E la sua avventura inizierà a Genova

L'arrivo di Vanoli a Firenze è previsto per domattina, poi nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento. Lo attende un contratto di otto mesi più opzione per il rinnovo per un'ulteriore stagione. E la sua avventura comincerà domenica: il nuovo tecnico sarà in panchina già domenica a Marassi contro il Genoa.