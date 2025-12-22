Stefano Sorrentino, ex portiere e oggi opinionista per La Nuova Domenica Sportiva di Rai 2, ha commentato la prima vittoria della Fiorentina in campionato, mettendo però il punto su certi atteggiamenti.

Sulla vittoria

“La vittoria fa sempre bene, ma attenzione: vincere 5-1 è un risultato anche troppo grande, l'Udinese non è mai stata in partita dopo l'espulsione del portiere, e non vorrei che questo 5-1 facesse pensare che tutti i problemi sono risolti. Ci sono ancora due scontri diretti da affrontare”.

Sull'esultanza di Kean

“Non mi è piaciuta l'esultanza di alcuni giocatori: se vinci ma sei ultimo in classifica, anche il balletto di Kean si poteva evitare, soprattutto quando indossi determinate maglie. Dopo cinque, sei vittorie, quando la Fiorentina si toglierà da quella posizione, allora puoi tornare a esultare: dal momento che sei fischiato e la curva resta fuori, certe cose andrebbero evitate”.