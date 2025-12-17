"De Gea si comporta da ex calciatore. A questa Fiorentina servirebbe uno come Astori"

Intervistato da Il Gazzettino, l'ex centrocampista dell'Udinese Claudio Bencina ha parlato così della situazione in casa Fiorentina, prossima avversaria dei bianconeri: “Pare che lo spogliatoio non sia unito. Mi sembra che De Gea, grande portiere fino all'anno corso, adesso si comporti da ex atleta. 6 punti in 15 giornate certificano una crisi senza precedenti. Kean non segna più e pensare che la Fiorentina sia ultima con questa rosa fa un certo effetto. Ci vorrebbe un elemento in rosa come il povero Astori, che ho conosciuto ai tempi della Cremonese. Lui era uno brillante, capace di cucire gli strappi all'interno del gruppo e di fare sempre le cose giuste per troncare sul nascere le polemiche”.

“Se ha fallito anche Pioli…”

Poi ha aggiunto: “Ritenevo che con Pioli la Fiorentina potesse fare il salto di qualità, ma se il tecnico ha fallito allora la situazione è davvero grave. Pioli è un allenatore tra i migliori, oltre che una persona di valore. Ad ogni modo domenica l'Udinese deve pensare a sé stessa, non ai guai della Fiorentina. Zaniolo? Mi ha impressionato parecchio, quando parte in verticale è inarrestabile, ha tecnica e fisicità. E' un giocatore completo che secondo me servirebbe anche alla Nazionale”.