In vista di Napoli-Fiorentina, l'ex direttore sportivo viola Fabrizio Lucchesi ha presentato la gara a Radio Punto Nuovo: “La Fiorentina è un'avversaria insidiosa per il Napoli, soprattutto per il momento. Vanoli e i suoi ragazzi non possono pensare di poter continuare così… Sarà una partita molto importante e delicata. Ma non decisiva”.

“Il Napoli è chiaramente superiore per valori della rosa, ma deve mettersi alle spalle la settimana e l'eliminazione dalla Champions. Manca anche qualche giocatore. Fiorentina? Ormai può sbagliare pochissimo, se rincorri funziona così. La lotta salvezza dipende anche da cosa fanno le altre squadre, in questi casi diventa tutto più difficile. Non c'è un riferimento certo”.

Napoli ancora in lotta Scudetto? “Ha tutte le carte in regola per giocarsela fino all'ultima giornata. C'è un divario importante con l'Inter, dipende anche se i nerazzurri perderanno punti o no. Ma Conte deve crederci, è sempre possibile”.