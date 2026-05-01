Le traiettorie della prossima stagione sono un'incognita: quale futuro per Amatucci?

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina Lorenzo Amatucci è attualmente in forza al Las Palmas, in prestito. Recentemente ha parlato della sua avventura: “Questa è già stata una stagione meravigliosa che ricorderò per sempre. La promozione aggiungerebbe qualcosa in più a tutto quello che abbiamo fatto. Sarebbe molto emozionante”.

Amatucci, il futuro è un punto interrogativo

Per quanto riguarda il suo futuro, sarebbe previsto il ritorno in viola senza condizioni per rimanere in Spagna. Intanto il classe 2004 non ci pensa: “Non so cosa succederà con il mio futuro. Né voglio pensarci adesso. Non spetta a me deciderlo ora, voglio solo giocare e sono concentrato sulla promozione”.

In attesa del finale col Las Palmas

Effettivamente il futuro di Amatucci è un'enorme incognita. Presumibilmente, a prescindere da ciò che succederà in questo finale di stagione con il Las Palmas, il ragazzo tornerà alla Fiorentina, poi sarà la volta delle decisioni. Certamente dovrà essere uno dei principali oggetti d'interesse per Paratici, specialmente dopo l'ottima stagione.