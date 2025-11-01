Balbo: "Settimana lunga, ma bella: abbiamo iniziato con una grande vittoria e ora pensiamo alla Youth League"
Anche Luis Balbo, classe 2006 della Fiorentina Primavera, ha parlato a margine della vittoria contro il Parma e in vista della sfida di Youth League.
Sulla partita
“Siamo molto felici della prestazione, i ragazzi che sono entrati dalla panchina hanno fatto una grande partita così come i titolari. Settimana molto lunga, ma molto bella, abbiamo iniziato con una vittoria in una partita difficile e ora c'è da pensare alla Youth League”.
Sugli ultimi arrivati
“I ragazzi che sono saliti in Primavera hanno capito subito il gioco del mister, così è tutto molto più facile per tutta la squadra”.
