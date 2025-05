Vitale: "A Commisso dà noia essere criticato, la Fiorentina non ha bisogno di uno stadio, ma di competenza"

L'ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese, Pino Vitale, ha commentato le parole dette dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, nella conferenza stampa di fine anno.

"Da che mondo è mondo - ha detto Vitale - nel calcio esistono le critiche alle società. A lui dà noia essere criticato. Anche ieri ha ripetuto che io sono io e voi non siete un ca… E ci ha ridetto anche quanto pesi per lui la mancanza dello stadio. Faccio presente che l'Atalanta ha rifatto il proprio impianto giocandoci dentro, ma è arrivata sempre tra i primi quattro o cinque in classifica e hanno vinto l'Europa League.

Per non parlare di De Laurentiis che in 14 anni ha vinto 2 campionati è andato sei volte in Champions, tre in Europa League. Non ci vuole lo stadio, alla Fiorentina ci vuole la competenza".

E infine: “La Fiorentina è superiore al Napoli e all'Atalanta, lo dice la storia, la passione dei fiorentini non si compra”.