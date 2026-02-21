L'Inter soffre ma sfonda nel finale: il Lecce resta a +3 sulla Fiorentina. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Al ‘Via del Mare’ è andata in scena una partita inevitabilmente importante anche per la Fiorentina. L'anticipo del sabato delle ore 18:00 è stato un match travagliato, molto faticoso per la capolista Inter, che però a un quarto d'ora dalla fine sblocca il match e passa contro il Lecce.

Sembrava stregata, invece l'Inter trova la chiave per vincere in Salento

I nerazzurri dominano il primo tempo e hanno tantissime occasioni da gol, ma in qualche modo non riescono a sfondare. Falcone è miracoloso in almeno due occasioni, poi i centravanti ospiti non hanno la giusta lucidità per chiudere le innumerevoli azioni create. In apertura di ripresa Dimarco troverebbe il vantaggio, ma la rete viene annullata per fuorigioco. A quel punto il Lecce si rianima e non rinuncia a qualche contro-ripartenza nel tentativo di spaventare i ragazzi di Chivu, senza successo. Il minuto decisivo è il 75': a un quarto d'ora dalla fine, sugli sviluppi di un angolo, Mkhitaryan trova il diagonale vincente che sblocca un match complicatissimo. Qualche minuto più tardi un altro corner -del solito Dimarco- pesca la testa di Akanji che firma il definitivo 0-2.

Lecce ancora a +3 sulla Fiorentina: grande occasione viola

Con questo successo l'Inter vola momentaneamente a +10 sulle inseguitrici, in attesa di cosa farà il Milan domani. Ma ciò che più conta per la Fiorentina è la situazione del Lecce, che perdendo rimane a soli tre punti di vantaggio. Con un'eventuale vittoria nel derby contro il Pisa, la squadra viola aggancerebbe i salentini e la zona salvezza.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 64, Milan 54, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Como 45 , Atalanta 42, Sassuolo 35 , Lazio 33, Bologna 33, Udinese 32, Parma 29, Cagliari 28, Torino 27, Cremonese 24, Genoa 24, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa 15, Verona 15.