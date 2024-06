Il tema legato al nuovo attaccante della Fiorentina tiene banco a Firenze e anche l'ex centravanti viola Roberto Pruzzo si è espresso a riguardo a Lady Radio.

‘Retegui può segnare 15 gol ma ha valutazione non adeguata al suo valore’

“Icardi è fuori portata per la Fiorentina per vari motivi, non ultimo quello dell'ingaggio. Sarebbe meglio pensare ad altro, ma resta comunque complicato, anche per altre squadre che sono arrivate davanti. I giocatori costano molto e i soldi da dare ai procuratori sono tantissimi. Scamacca è stato un calciatore che la Fiorentina avrebbe dovuto prendere e non ci ha creduto…ma con questo ragionamento alla fine prendi Belotti, con tutto il rispetto. Ci sono dirigenti in giro che anticipano gli altri, hanno le abilità…siamo sempre lì. Retegui credo anche io che possa fare 15 gol, in Nazionale ha segnato, ma costa una cifra non adeguata al valore assoluto e alla prospettiva di una squadra come la Fiorentina. Oltretutto dovesse segnare due gol con l'Italia all'Europeo, non lo prendi più”.

‘Beltran è fragile, a Firenze serve una punta pronta’

“Il problema è che non si riesce ad individuare l'Hojlund di turno, venduto 10 volte tanto dall'Atalanta dopo un anno. A Beltran se danno una spallata vola per terra, sono segnali di debolezza e fragilità. Bisogna dargli fiducia e aspettarlo, ma a Firenze le aspettative sono amplificate e non c'è tempo, serve chi in 3 mesi sfondi e alzi il livello. Questo è l'attaccante che deve prendere la Fiorentina”.