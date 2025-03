Con il prestito in Francia Nzola ritrova la convocazione con la nazionale angolana. Kouamé perde il posto nella Costa d'Avorio. Richardson...

E' tempo di convocazioni per le nazionali, con lo stop per le gare internazionali che si avvicina. In Africa si giocheranno le qualificazioni ai prossimi Mondiali, con la quinta e la sesta giornata dei gironi. Dopo la burrascosa parentesi con la nazionale durante l'avventura alla Fiorentina, M'Bala Nzola ha ritrovato la chiamata della sua Angola, che sarà impegnata contro Libia e Capo Verde il 20 e il 25 marzo. Nzola era stato ri-chiamato anche a novembre.

Perde momentaneamente il posto Christian Kouamé con la Costa d'Avorio, che lo ha lasciato fuori dai convocati. In bilico la chiamata di Amir Richardson con il Marocco, con la decisione finale che verrà annunciata da mister Regragui sono venerdì.